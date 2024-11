Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Grenzach -- Die Polizei ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung - insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Ereigniszeit: 27.11.2024 - gegen Mitternacht

Gegen Mitternacht teilte ein Zeuge der Integrierten Leitstelle in Lörrach den Brand mehrerer Fahrzeuge mit.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein im Vollbrand stehenden Pkw Renault fest. Das Feuer hatte bereits auf zwei weitere Fahrzeuge, die neben dem betreffenden Pkw abgestellt waren, übergegriffen.

An dem Renault mit Erstzulassung 2005, welcher völlig ausbrannte, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000,00 Euro. An den beiden anderen Fahrzeugen sowie an einer Hausmauer, deren Putz beschädigt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000,00 Euro.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen, weshalb nun Ermittlungen aufgenommen wurden.

Wem in der Straße "Am Hornrain" - parallel zur Bundesstraße 34 - verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, möge sich bitte rund um die Uhr bei der Kriminalpolizei in Freiburg melden, Tel. 0761 882 2880.

Hinweise zu den Bürozeiten bitte an die Kriminalpolizei in Lörrach, Tel. 07621 1760.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

