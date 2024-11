POL-FR: Herbolzheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 22.11.2024, 15:00 Uhr, bis Montag, 25.11.2024, 12:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen. An der Säule entstand Sachschaden an der Plastikabdeckung in Höhe von etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat ...

