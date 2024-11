Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.11.2024, kam es gegen 14:00 Uhr in der Landstraße in March-Hugstetten, Einmündung Klosterweg, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Verkehrsbedingt verzögerte ein Pkw seine Geschwindigkeit, um von der Landstraße in den Klosterweg abzubiegen. Ein nachfolgender Motorradfahrer bremste hierauf ebenfalls ab. Der nun folgende Autofahrer erkannte die Situation nach derzeitigem Kenntnisstand zu spät und fuhr auf das Motorrad hinten auf, welches dadurch auf das vordere Auto aufgeschoben wurde. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und musste zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

