POL-FR: Lörrach: Körperverletzung in der Dammstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 22.11.2024 bis Montag, 25.11.2024, versuchte eine unbekannte Täterschaft in eine Arztpraxis in der Basler Straße einzubrechen. Ebenso versuchte eine unbekannte Täterschaft in dem Zeitraum zwischen Samstag, 23.11.2024 bis Montag, 25.11.2024, in einen Weinfachhandel in der Schwarzwaldstraße einzubrechen. Die ...

mehr