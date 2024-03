Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krommert - Einbrecher stehlen Hochdruckreiniger

Rhede (ots)

Tatort: Rhede-Krommert, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen 20.03.2024, 12.00 Uhr, und 27.03.2024, 18.00 Uhr;

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in Rhede-Krommert in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Hochdruckreiniger der Marke Kärcher. Der Tatort liegt an der Borkener Straße. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell