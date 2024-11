POL-FR: Emmendingen: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Freiburg (ots) - Die Polizei warnt vor aktuellen "Quishing"-Versuchen im Freiburger Stadtgebiet. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der Kriminelle versuchen, mithilfe gefälschter QR-Codes an sensible Daten der Nutzer zu gelangen. Nach einem Zeugenhinweis konnten an mehreren Parkscheinautomaten in ...

