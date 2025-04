Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Vier Haftbefehle am Flughafen Hannover vollstreckt

Hannover (ots)

Am Freitagvormittag (11. April) konnte ein 52-jähriger festgenommen werden: Der Mann reiste aus Belgrad kommend über Hannover nach Deutschland ein. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wurde festgestellt, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Dresden gesucht wurde. Der Mann hatte seine Strafe in Höhe von 1.350 Euro, sowie die Verfahrenskosten in Höhe von 77,50 Euro nicht bezahlt. Vor Ort konnte der 52-jährige den gesamten Betrag inclusive der Kosten begleichen, so dass der Weiterreise nichts mehr im Wege stand.

Am Abend wollte ein 60-jähriger nach Izmir fliegen. Bei der Kontrolle seiner Personalien fiel den Bundespolizisten auf, dass der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wird. Da er wegen einer Ordnungswidrigkeit zu 4 Tagen Haft oder insgesamt 200 Euro Bußgeld verurteilt wurde, er die Strafe aber nicht beglichen hatte stand nun seine Weiterreise auf Kippe. Insgesamt 232 Euro incl. Kosten bezahlte der Mann bei der Bundespolizei und konnte somit in die Türkei ausreisen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Frauen, 35 und 28 Jahre alt, zur Ausreisekontrolle nach Antalya vorstellig. Die kontrollierenden Bundespolizisten stellten fest, dass beide Frauen von der Staatsanwaltschaft Kiel mit Haftbefehl gesucht wurden. Vor Ort beglichen die Frauen die jeweils zu entrichtenden Beträgen, u. a. wegen Betruges, um einer Verhaftung zu entgehen.

