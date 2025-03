Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Nach der Landung auf dem Flughafen Hannover direkt für 2 Jahre in die JVA.

Hannover (ots)

Am Montag (24. März) wurde ein 51-jähriger am Flughafen Hannover festgenommen.

Der Mann wurde bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle seines Fluges aus Istanbul kontrolliert. Dabei wurde bei der Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem festgestellt, dass die Staatsanwaltschaften Hannover und Münster den Mann jeweils mit Haftbefehl aus dem Jahr 2016 suchen ließen. Auf Grund einer Verurteilung wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in mehreren Fällen, war noch eine Reststrafe von 63 Tagen, von ursprünglich 3 Jahren und 3 Monaten zu verbüßen. Aus dem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster waren wegen gleichen Delikten noch eine Restfreiheitsstrafe von 600 Tagen offen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann durch die Bundespolizei in eine naheliegende Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun seine Haftstrafe von knapp zwei Jahren verbüßen muss.

