Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Exhibitionist in der Goldbachanlage aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Dienstag (20.05.2025) gegen 13:40 Uhr im Bereich der Brücke am Eisweiher in Sindelfingen entblößt. Eine 31-jährige Frau konnte aus der Ferne beobachten, wie der Mann kurz hinter der Brücke mutmaßlich masturbierte. Die Frau ging daraufhin weiter und verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keinen Erfolg. Der Unbekannte wird als Mitte 30 mit südländischem Aussehen beschrieben. Er soll eine Jeanshose und eine hellblaue Jacke getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

