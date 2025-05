POL-LB: Asperg: 14 Fahrzeuge in der Lehenstraße zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Mit einem aggressiven E-Scooter-Lenker bekamen es zwei 17-jährige Jugendliche am Montag (19.05.2025) gegen 21:40 Uhr auf einem Feldweg zwischen Steinheim an der Murr und Murr zu tun. Die Jugendlichen kamen aus Richtung eines Supermarkts in Steinheim an der Murr, als ihnen auf einem Feldweg parallel der Landesstraße 1100, der in die Talstraße in ...

