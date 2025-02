POL-PPTR: PKW vor Wohnhaus gestohlen

Trier (ots) - Samstagnacht, am 8. Februar, zwischen 0 Uhr und 8 Uhr, hebelten unbekannte Täter zuerst eine Seiteneingangstür zu einem Schnellrestaurant in der Pula-Straße auf und anschließend eine Zwischentür zum Gastraum. Es wurde eine Geldkasse und ein Sparschwein mit Bargeld in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe entwendet. Außerdem bereicherten sich die Täter an einer Palette Redbull mit 25 Dosen und ...

mehr