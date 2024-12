Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Mercedes und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr kollidiert auf der Waldhofstraße in Richtung Innenstadt ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer aufgrund eines Ausweichmanövers mit der in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn.

Der 37-Jährige wollte links an einem vorausfahrenden Auto vorbeifahren, welches in die Gärtnerstraße abbog. Hierbei geriet er auf die Bahngleise und übersah die von hinten kommende Straßenbahn. Dem Fahrer der Straßenbahn war es nicht mehr möglich, auf den Fahrfehler des Mercedes-Fahrers zu reagieren, wonach es zu Kollision kam. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Es kam glücklicherweise zu keinen Verletzungen der Unfallbeteiligten. Auch die etwa 50 Fahrgäste der Bahn blieben unverletzt. Der Schienenverkehr musste während der Unfallaufnahme vorübergehend eingestellt werden.

