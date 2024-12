POL-DN: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Kreis Düren (ots) - Im Kreis Düren kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bei denen die Täter gewaltsam in die Objekte eindrangen und diese nach Wertgegenständen durchsuchten. Bereits am Donnerstag (12.12.2024) ereignete sich in der Albert-Schweitzer-Straße in Aldenhoven ein Einbruch. Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr ...

