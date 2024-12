Polizei Düren

POL-DN: Serie von Einbrüchen im Kreis Düren - Polizei sucht Zeugen

Kreis Düren (ots)

Im Kreis Düren kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bei denen die Täter gewaltsam in die Objekte eindrangen und diese nach Wertgegenständen durchsuchten.

Bereits am Donnerstag (12.12.2024) ereignete sich in der Albert-Schweitzer-Straße in Aldenhoven ein Einbruch. Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchwühlten das Schlafzimmer. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Der Einbruch wurde der Polizei erst am Freitagabend gemeldet.

Am Freitagmorgen (13.12.2024) wurde in der Straße Wasserkall in Hürtgenwald ein weiterer Einbruch verzeichnet. Zwischen 07:50 Uhr und 11:30 Uhr drangen die Täter in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck unbekannten Wertes. In Linnich, in der Rurstraße, kam es zwischen Freitagabend, 22:00 Uhr, und Samstagmorgen (14.12.2024), 01:45 Uhr, zu einem Einbruch, bei dem eine Überwachungskamera von einem Haus entwendet wurde. Am Samstag wurde in der Aachener Straße in Golzheim ein Einbruch festgestellt. Zwischen 08:30 Uhr und 14:45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck und eine Geldbörse. Der genaue Wert der Beute stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ebenfalls am Samstag drangen unbekannte Täter in der Talstraße in Hürtgenwald zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Ob und welche Wertgegenstände entwendet wurden, war noch unklar.

In der Nacht zu Sonntag (15.12.2024) kam es um 02:58 Uhr zu einem weiteren Einbruch in Merzenich, in der Straße "Schöne Aussicht". Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft und alle Schränke durchwühlt. Angaben zur Tatbeute konnten bisher nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen in den betroffenen Bereichen geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell