Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in der Römerstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montag (19.05.2025) zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Römerstraße in Eltingen. Nachdem die Einbrecher mutmaßlich auf einen Balkon im ersten Obergeschoß geklettert waren, brachen sie die Balkontür auf. Im Innern der Wohnung durchsuchten die Täter in mehreren Zimmern die Schubladen und Schränke. Die Unbekannten entwendeten Wertgegenstände und Bargeld im vierstelliger Höhe. Zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen könne, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

