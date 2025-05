Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Lkw streift Hyundai und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein 69 Jahre alter Hyundai-Lenker war am Montag (19.05.2025) gegen 7.15 Uhr in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar in Richtung Erdmannhausen unterwegs. Auf Höhe eines großen Supermarktes ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein, um auf einen Parkplatz zu gelangen. Ein noch unbekannter Lkw-Lenker fuhr unterdessen rechts an dem Hyundai auf der Geradeausspur vorbei und streifte dabei den Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 300 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit dem mutmaßlich blauen Lkw weiter in Richtung Erdmannhausen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

