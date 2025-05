Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannter E-Scooter-Lenker schlägt auf Jugendlichen ein

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven E-Scooter-Lenker bekamen es zwei 17-jährige Jugendliche am Montag (19.05.2025) gegen 21:40 Uhr auf einem Feldweg zwischen Steinheim an der Murr und Murr zu tun. Die Jugendlichen kamen aus Richtung eines Supermarkts in Steinheim an der Murr, als ihnen auf einem Feldweg parallel der Landesstraße 1100, der in die Talstraße in Murr führt, ein E-Scooter aus Richtung Murr entgegengekommen sei. Der unbekannte Zweirad-Lenker habe die Jugendlichen zunächst passiert. Kurz darauf habe er jedoch gewendet und die beiden angeschrien. Unmittelbar danach habe er einen der beiden 17-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und bedroht. Die Jugendlichen flüchteten anschließend quer über ein Feld. Der Unbekannte habe die Jugendlichen noch für einige Minuten gesucht, bevor er in Richtung Murr wegfuhr. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Zweirad-Lenker wird beschrieben als Mitte 30, etwa 175 Zentimeter groß, mit kräftiger Statur und kurz geschorenen Haaren. Er war bekleidet mit einem blau-weiß-gestreiften Trainingsanzug. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

