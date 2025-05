Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter in Berlstedt

Weimar (ots)

Am 03.05.2025 kam es in der Ortslage Berlstedt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer mit einem Pferdegespann kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Jugendliche mit seinem E-Scooter nach links abbiegen und übersah dabei ein herannahendes Pferdegespann. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 16-jährige schwer verletzt wurde. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Die Straße zwischen Berlstedt und Schwerstedt musste für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Das Pferd sowie die Gespannführerin blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell