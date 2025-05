Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand eines Pferdeunterstandes in Berlstedt - hoher Sachschaden

Weimar (ots)

Am Freitagabend geriet in Berlstedt ein Pferdeunterstand mit angrenzendem Strohlager in Brand. Das Feuer brach gegen 22:00 Uhr im zeitlichen Zusammenhang mit einem aufziehenden Gewitter aus. Dank des schnellen und umsichtigen Handelns aufmerksamer Anwohner konnten alle Pferde rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten unterstützten die Rettung der Tiere. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Unterstand bereits in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

