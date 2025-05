Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Neuwagen - Schwarzer Lexus vom Autohausgelände entwendet

Weimar (ots)

In der Zeit vom 30. April in den Abendstunden bis zum Morgen des 02. Mai wurde vom Gelände eines Autohauses im Weimarer Ortsteil Süßenborn ein hochwertiges Kraftfahrzeug entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen SUV der Marke Lexus. Unbekannte Täter verschafften sich in dem genannten Zeitraum unbefugt Zugang zum Gelände und entwendeten Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die über den Feiertagszeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohauses oder angrenzenden Tankstellen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei der Kriminalpolizeistation Weimar zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell