Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am Samstag, den 12.04.2025 gegen 00:45 Uhr, brannte in der Hermann-Danz-Straße, Höhe Hausnummer 16, eine Mülltonne vollständig aus. In diesem Zusammenhang wird durch die Polizei ein Zeuge gesucht, der mit einem anderen jungen Mann die brennende Mülltonne vom Brandort weggezogen hat. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die den Brand wahrgenommen und Angaben zum Sachverhalt machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saale-Holzland-Kreis dankend entgegen (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de). Bitte das Aktenzeichen 0093956/2025 für eine Zuordnung jeweils mit angeben.

