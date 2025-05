LPI-J: Betrunkener stürzt mit E-Scooter

Weimar (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstages erlangte eine unbekannte Person widerrechtlich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus Am Fuchsberge. Dort begab sie sich in den Kellerbereich und flexte vermutlich die Schlösser von insgesamt fünf Kellerabteilen auf. Eine 77-jährige Hausbewohnerin wurde dadurch wach und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt auf einem E-Roller. Bei den Diebstahlshandlungen gestört blieb es beim ...

