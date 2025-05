LPI-J: Handgranate gemeldet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Lippersdorf-Erdmannsdorf: In einem Baustellenbereich auf der Landesstraße, der in der Ortslage derzeit nur einseitig befahrbar ist, kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer missachtete das Verbotszeichen auf der Hauptstraße und fuhr in die Baustelle ein. Dort kam ihm eine junge Moped-Fahrerin, ordnungsgemäß fahrend, entgegen. Diese bekam das Auto zu spät mit und ...

mehr