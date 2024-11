Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Betrügerin per Haftbefehl gesucht

Köthen (ots)

Eine Zugstreife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstag, den 7. November 2024 in einem Regionalexpress auf Höhe Köthen gegen 18:00 Uhr eine Reisende. Die fahndungsmäßige Überprüfung ihrer Personalien brachte einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau zum Vorschein: Demnach hatte das Amtsgericht Köthen die Frau bereits im September 2021 wegen Betrugs in mehreren Fällen sowie Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 2400 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitstrafe von 120 Tagen verurteilt. Die 27-jährige Deutsche beglich hiervon 2120 Euro, danach blieben die Zahlungen jedoch aus. Da sie die Zahlungsvereinbarungen nicht einhielt, erging im März dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten der Gesuchten und nahmen sie fest. Ihr gelang es, die restlichen 280 Euro beizubringen und entging somit dem Gefängnis. Nach Zahlung der Restgeldstrafe konnte sie daher ihren Weg fortsetzen. Die Bundespolizisten setzten die ausschreibende Behörde abschließend über den Vollzug des Haftbefehls in Kenntnis.

