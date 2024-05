Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Fahrzeugführer prallt in geparkte PKW und flüchtet zu Fuß

Hagen-Mitte (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am späten Donnerstagabend (23.05.2024) in mehrere geparkte PKW geprallt und im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte befuhr gegen 23.15 Uhr mit seinem Peugeot die Rembergstraße in Richtung Innenstadt. Zeugen berichteten, dass der Wagen Schlangenlinien gefahren ist und plötzlich einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen touchierte. Im weiteren Verlauf prallte der Unbekannte gegen einen abgeparkten BMW und schob diesen auf einen ebenfalls abgeparkten Opel auf. Der Verursacher ließ den Peugeot im Anschluss auf der Fahrbahn stehen und flüchtete zu Fuß. Zeugen gaben an, dass der Flüchtende in die Kleiststraße gelaufen ist. Eine sofort durchgeführte Fahndung der Polizei verlief negativ. Es konnte festgestellt werden, dass der Peugeot nicht zugelassen war. Ermittlungen an der ehemaligen Halteranschrift des Peugeot ergaben, dass der Wagen vor einiger Zeit an unbekannte Personen verkauft worden ist. Der Unfallverursacher wird als zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und soll von schlanker Statur gewesen sein. Der osteuropäisch aussehende Mann hatte eine Glatze mit leichtem Haarkranz und trug einen schwarzen Pullover mit jeweils zwei hellen Streifen an den Ärmeln und eine schwarze Hose. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursache unter der 02331 - 986 2066.(sch)

