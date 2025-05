Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in einem Entsorgungsunternehmen

Jena (ots)

Freitagmorgen, kurz vor 06:00 Uhr erhielten die Einsatzkräfte in Jena Kenntnis von einer großen Rauchentwicklung im Bereich der Wiesenstraße. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten mit Blaulicht und Martinshorn vor Ort, wo sich die Meldungen bestätigten. Das Gebäude eines ortsansässigen Entsorgungsdienstes stand in Vollbrand. Sofort begangen die Lösch- und Absperrmaßnahmen. Aufgrund des Einsatzes musste die Wiesenstraße temporär vollständig gesperrt werden. Auch die Anwohner wurden per Warnmeldung gebeten, aufgrund des starken Rauches Fenster- und Türen geschlossen zu halten. Bis der Brand vollständig gelöscht war sind mehrere Stunden vergangen. Am Objekt, in dem sich auch eine Wohneinheit befindet, entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Der betreffende Gebäudeteil ist derzeit weder bewohn- noch begehbar. Als Brandausbruchstelle wurde ein Schuppen, der sich am Gebäude befindet, lokalisiert. Die weitere Brandortuntersuchung ist jedoch noch ausstehend. Durch die Rauchgase ist eine ansässige Person leicht verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen bislang nicht vor.

