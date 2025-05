Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag in einen Keller in der Richard-Zimmermann-Straße ein und suchten nach hochwertigem Beutegut. In einer Kellerbox, die sie gewaltsam aufbrachen, fanden sie ein teures E-Bike vor und nahmen es an sich. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit dem circa 4.500 Euro teuren Gefährt unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell