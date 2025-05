LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 30.04.2025 gegen 13:55 Uhr im Bereich der Robert- Koch- Straße in Apolda. Hierbei beabsichtigte ein 84jähriger Fahrer eines Pkw VW mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz anzufahren, würgte hierbei jedoch den Motor seines Fahrzeuges ab und rollte rückwärts gegen den hinter ihm wartenden 51jährigen Fahrer eines Pkw VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro. Verletzt wurde ...

mehr