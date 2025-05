Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spezialkräfte treffen mutmaßlich bewaffneten Mann in seiner Wohnung an

Jena (ots)

Am Nachmittag des 30. April 2025 erreichte die Polizei Jena die Mitteilung, dass ein Mann aus Jena suizidale Absichten geäußert habe und im Besitz einer Schusswaffe sei. Die Informationen legten nahe, dass der Mann vorhatte, sich mit dieser Waffe das Leben zu nehmen.

Aufgrund der Mitteilung wurden umgehend umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Spezialkräfte betraten am frühen Abend die Wohnung des Mannes in Jena und trafen ihn dort an. Er wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und befindet sich inzwischen in ärztlicher Obhut. In der Wohnung der Person wurden mehrere waffenähnliche Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft sowie zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei bittet darum, aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Betroffenen von weiteren Spekulationen abzusehen.

