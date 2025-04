LPI-J: Pressemitteilung der LPI Jena 30.04.2025

Weimar (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag haben unbekannte Täter in der Lyonel- Feininger-Straße einen Pkw Hundai Ioniq 5 entwendet. Vermutlich wurden mittels einem speziellen elektronischen Gerät die Daten des Fahrzeugschlüssels ausgelesen und so das Fahrzeug geöffnet und zum Starten gebracht. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der rein elektrisch betriebene Pkw in der Farbe hellblau hatte keine besonderen Merkmale. Der ...

mehr