Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzen sich bei Zusammenstoß

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen befuhren zwei Radfahrer den Gehweg im Bereich der Schwanseestraße. Im Kurvenbereich an der Einmündung Schwanseestraße / Florian-Geyer-Straße kamen sich die beiden entgegen und stießen in der Folge frontal zusammen. Eine 37-Jährige verletzte sich am Bein, während ein 74-Jähriger Prellungen und eine Kopfplatzwunde davontrug. Beide hatten keinen Helm getragen. Der Rettungsdienst vor Ort kümmerte sich um die Verletzten. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 400 Euro.

