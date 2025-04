Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überfall auf Ladenbesitzer

Apolda (ots)

Gestern Abend, kurz vor 22:00 Uhr wurde der Besitzer eines Supermarktes für orientalische Spezialitäten Opfer einer Straftat. Zwei noch unbekannte männliche Personen sprachen den Ladenbesitzer an, als dieser gerade Feierabend machen wollte, ob er ihnen nicht etwas Geld für alkoholische Getränke geben könnte. Der Mann ging wieder zurück in seinen Laden und gab den Beiden jeweils 2 Euro. Dies genügte den Männern nicht und sie forderten unter der Androhung von Gewalt mehr Geld. Der Ladenbesitzer kam der Forderung nicht nach und wurde daraufhin geschlagen und es kam zu einer Rangelei. Auch der vor dem Supermarkt geparkte PKW des Ladenbesitzers wurde durch den Angriff in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Überwachungskamera zeigt im Geschehen auch zwei junge Frauen, welche darum gebeten werden, sich bitte bei der Polizeiinspektion in Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

