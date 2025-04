LPI-J: Jobrad aus Keller geklaut

Weimar (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in der Eduard-Rosenthal-Straße ein. Dort öffneten sie eine Garage gewaltsam und entwendeten Gartengeräte im Wert von 800 Euro. Am Garagentor entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

