Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Vorfahrtsunfall

Weimar (ots)

Am späten Sonntagabend befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die Ernst- Thälmann-Straße stadtauswärts. In Höhe der Meyerstraße wollte er sein Fahrzeug wenden. Er fuhr ein Stück in die Meyerstraße um fortfolgend wieder auf die Ernst-Thälmann-Straße aufzufahren. Hierbei übersah der Fahrer allerdings einen 18-jährigen Radfahrer, der die Ernst-Thälmann- Straße ebenfalls stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer, er kam zur Behandlung ins Klinikum Weimar. Es wurde festgestellt, dass der Radfahrer mit mehr als einem Promille unterwegs war. Somit müssen beide Unfallbeteiligte mit einer Strafanzeige rechnen. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

