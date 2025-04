LPI-J: Fahrrad entwendet

Apolda (ots) - Am Sonntagabend wurde der Polizei Apolda ein Einbruch im Kellerraum der Burkhardstraße in Apolda gemeldet. Der Vorfall ereignete sich in dem Zeitraum vom 09.04.2025 - 27.04.2025. Unbekannte brachen mit einem unbekannten Hebelwerkzeug zuerst die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf um sich so Zutritt zum Keller zu verschaffen. Das betroffene Kellerabteil wurde ebenfalls aufgebrochen und es wurden mehrere Säcke mit Kinderbekleidung im Wert von ca. 300,- ...

