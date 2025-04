LPI-J: Randalierer gestellt

Pressebericht der PI Apolda (ots) - Am Samstag, den 26.04.2025, kam es um 16:55 Uhr auf der L2160 zwischen der Ortslage Zimmern und Kösnitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Der Kraftradfahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde von der Unfallstelle aus in das Robert-Koch-Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Kradfahrer Alkoholgeruch festgestellt. In der Folge ...

mehr