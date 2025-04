Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Gartengrundstück eingebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in der Eduard-Rosenthal-Straße ein. Dort öffneten sie eine Garage gewaltsam und entwendeten Gartengeräte im Wert von 800 Euro. Am Garagentor entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

