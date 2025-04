LPI-J: E-Bike Akkus gestohlen

Apolda (ots) - In Apolda haben gestern Polizeibeamte einen 36-jährigen Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann, welcher aufgrund mehrfachen Drogenbesitzes bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist, führte auch gestern wieder illegale Drogen mit sich. In einem Brillenetui versteckte er ein Cliptütchen mit Crystal. Die Beamten erstatten Anzeige gegen den 36-Jährigen. Rückfragen bitte an: ...

