POL-PPRP: Mit Straßenbahn kollidiert

Ludwigshafen (ots) - Eine bislang unbekannte Frau klingelte bereits am Dienstagabend (10.12.2024, 19 Uhr) an der Wohnungstür einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus Am Brückelgraben. Die Frau gab an, dass sich ihre Schwester aus der Wohnung ausgesperrt hätte und sie nun Geld für die Fahrt benötige. Die Seniorin ließ die Frau in die Wohnung und übergab ihr 630 Euro. Die Täterin nutzte schließlich die kurze ...

