POL-PPRP: 52-Jährige leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (11.12.2024), gegen 19 Uhr, gerieten im Hermann-Löns-Weg drei Mülltonnen in Brand. Die Tonnen wurden selbstständig durch die Bewohner gelöscht. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich verursacht worden sein. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

