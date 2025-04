Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag befuhr ein 26-jähriger Dacia-Fahrer die Kreisstraße 306, aus Richtung Lehnstedt kommend, in Fahrtrichtung Mellingen. Ein 76- jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung. Kurz vor dem Ortseingang Mellingen missachtete der 26-Jährige in einer Rechtskurve das Rechtsfahrgebot und gelangte auf die Fahrspur des 76- Jährigen. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. In der Folge kam der Toyota von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab. Bei dem Unfall wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der 76-Jährige und seine 74-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in verschiedene Kliniken verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf knapp 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell