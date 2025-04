LPI-J: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag befuhr ein 26-jähriger Dacia-Fahrer die Kreisstraße 306, aus Richtung Lehnstedt kommend, in Fahrtrichtung Mellingen. Ein 76- jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung. Kurz vor dem Ortseingang Mellingen missachtete der 26-Jährige in einer Rechtskurve das Rechtsfahrgebot und gelangte auf die Fahrspur des 76- Jährigen. Dieser versuchte noch ...

