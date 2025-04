Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr - zwei Personen verletzt ins Krankenhaus gebracht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (18.04.) ist um 09.57 Uhr ein 79-jähriger Mann aus Westerkappeln mit seinem Auto auf der Straße An der Reichsbahn in Richtung Nordstraße gefahren. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 13 mit seinem Mercedes Benz in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem 48-Jährigen aus Ibbenbüren, der ihm mit einem Audi A3 entgegengekommen war.

Der Mann aus Westerkappeln wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Beide Fahrzeugführer mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt noch nach der Unfallursache.

