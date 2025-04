Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Kreis Steinfurt, mehrere Handy-Diebstähle mit ähnlicher Masche, Beschuldigter in U-Haft

Emsdetten, Kreis Steinfurt (ots)

Die Polizei in Emsdetten hat am Donnerstag (10.04.25) einen 31-jährigen Beschuldigten festgenommen. Der Vorwurf: mehrfacher schwerer Diebstahl. Der Mann befindet sich in U-Haft. Auf die Spur gekommen war die Polizei dem 31-Jährigen nach insgesamt vier Handy-Diebstählen im Kreisgebiet - alle am vergangenen Donnerstag. Geschädigte aus Emsdetten, Rheine, Hörstel und Ibbenbüren hatten jeweils die Polizei alarmiert, weil aus ihren Geschäften Mobiltelefone gestohlen worden waren. Der bis dahin unbekannte Täter war flüchtig. Die Masche des Täters war jeweils ähnlich. Ebenso ähnelten sich die Täterbeschreibungen. In den vier Fällen betrat der Unbekannte die Geschäfte und gab vor, kein Deutsch zu sprechen. Er versuchte, mit einem oder einer Angestellten zu kommunizieren. Schließlich hielt er jeweils ein weißes Blatt Papier hoch, auf dem zu lesen war, dass angeblich draußen eine Person warte, die übersetzen könne. Mit dem Zettel verdeckte der Täter den Blick auf ein Handy der oder des Angestellten, das beispielsweise auf einer Verkaufstheke oder einem Bürostuhl lag. In dem Moment der Ablenkung stahl er das Mobiltelefon und flüchtete. In Emsdetten war die Polizei wegen eines solchen Diebstahls gegen 15.00 Uhr zu einem Friseursalon gerufen worden. Die Beamten fahndeten nach dem Täter. Durch die vorhergegangenen Taten in Ibbenbüren, Hörstel und Rheine lagen neben den Täterbeschreibungen auch Hinweise auf einen Fluchtwagen vor. Die Polizisten stoppten schließlich auf der B481 einen silberfarbenen Skoda mit polnischem Kennzeichen. Bei dem Beifahrer handelte es sich um den 31-jährigen Beschuldigten. Der Fahrer konnte als ein 61-jähriger Mittäter identifiziert werden. Beide Männer haben die rumänische Staatsangehörigkeit und keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Polizeibeamten unter anderem Kleidungsstücke, die als die Tatkleidung identifiziert werden konnten, sowie ein gestohlenes Mobiltelefon und Smartphone-Zubehör. Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige dringend verdächtigt wird, weitere schwere Diebstähle begangen zu haben. Er wurde am Montag (14.04.25) dem Haftrichter in Rheine vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell