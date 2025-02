Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintliche Diebesbande unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Eine Diebesbande aus Rumänien soll am Mittwoch im Stadtgebiet von Eisenberg ihr Unwesen getrieben haben. An einem Tatort wurden zwar keine Täter angetroffen, doch dafür eine Liste mit Namen und Adressen möglicher weiterer Geschädigter. Nun sei man als Polizei erpicht, alle Wertgegenstände der zukünftigen "Opfer" an einem sicheren Ort zu verwahren. Doch zur Verdruss der vermeintlichen Ordnungshüter erkannten alle Angerufenen, vorrangig ältere Menschen, die Räuberpistole. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Die ECHTE Polizei hinterfragt niemals am Telefon vorhandenen Wertgegenstände. Die ECHTE Polizei vereinbart auch keine Abholung derartiger Gegenstände. Wenn Sie sich unsicher sind oder Zweifel hegen, informieren Sie die ECHTE Polizei unter der bekannten Notrufnummer. Den eins ist Gewiss: Wir wollen Ihren Schutz, Ganoven nur ihre Habseligkeiten, um sich an diesen zu bereichern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell