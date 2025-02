LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots) - Zum wiederholten Mal stellten Beamten einen 53-Jährigen fahrenderweise in seinem Pkw Skoda fest. Bereits in den letzten Wochen fiel der Mann immer wieder im Straßenverkehr auf, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Mittwochnachmittag fuhr er in der Tieckstraße den Beamten erneut in die Arme. Neben der fälligen Strafanzeige wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

