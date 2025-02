LPI-J: Rotlichtverstoß führt zu Unfall

Weimar (ots) - Am Dienstagmorgen meldete sich ein 33-jähriger Weimarer telefonisch bei der Polizei und gab an, dass er per Haftbefehl gesucht wird. Er wollte sich nach einem Streit mit seiner Freundin selbst stellen, da es für ihn eine "Erlösung" sei. Trotz intensiver Recherche konnte dem Mann sein Wunsch der Verbringung in eine Haftanstalt nicht erfüllt werden, es lag keine Aufforderung zu einem Haftantritt vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

