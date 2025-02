Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - Unfallverursacher gerät in Gegenverkehr und flüchtet

Weimar (ots)

Am Dienstag, gegen 11:50 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW Passat die B85, aus Richtung Lengefeld kommend in Fahrtrichtung Blankenhain. Kurz vor dem Ortseingang Blankenhain, in einer Linkskurve mit 40km/h Geschwindigkeitsbegrenzung kam ihr ein derzeit unbekannter Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Jenaerin leitete sofort eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts ein. Dabei geriet sie mit der rechten Fahrzeugseite in die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach Aussage der Geschädigten befanden sich weitere Fahrzeuge hinter ihr, die den Unfall und das Verursacherfahrzeug gesehen haben könnten. Wer kann Angaben zum Unfall oder zum Verursacherfahrzeug einschließlich Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0 per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

