Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstelleneinbruch an der Brockhagener Straße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Mittwochmorgen (04.12., 01.40 Uhr) wurde in eine Tankstelle an der Brockhagener Straße eingebrochen. Ersten Ermittlungen nach hebelten drei Männer die Tür des Gebäudes auf und entwendeten aus dem Immenraum Tabakwaren. Anschließend flüchteten Sie in Richtung A33.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bereits in der Nacht zuvor kam es zu einem vergleichbaren Fall in Verl an der Gütersloher Straße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5922353 Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell