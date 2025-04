Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Wettringen (ots)

In der Nacht von Dienstag (15.04.) auf Mittwoch (16.04.) haben Unbekannte sich Zugang zu zwei Firmenwagen verschafft.

Am Welberger Damm brachen die Unbekannten an einem Fiat Ducato, der in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war, gewaltsam eine Hecktür auf. Anschließend entwendeten sie einen Langhalsschleifer der Firma Festool.

An der Lükenstiege hebelten die Täter an einem Mercedes Sprinter das Beifahrerfenster auf. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 6 geparkt. Hier stahlen die Täter einen Akku der Marke Stihl und einen Koffer der Marke Makita in dem sich zwei Akkus und ein Ladegerät befanden.

Es entstand jeweils ein Gesamtschaden im geringen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Fahrzeuge wurden jeweils am Dienstagnachmittag abgestellt. Am frühen Mittwochmorgen wurden dann die Diebstähle festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell